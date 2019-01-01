Технические характеристики фрезеров ProCraft. Оплати после осмотра!!!
Для профессиональной и бытовой работы как в закрытом помещении, так и на открытом воздухе!
Проверка фрезера на работоспособность до оплаты.
Электрический фрезер по дереву
ProCraft POB-2400, Германия
ЦЕНА:
8 800 ₽ 6 500 ₽
Характеристики:
Функционал
КОМПЛЕКТАЦИЯ:
ГАРАНТИЯ: 24 месяца
Пункт гарантийного обслуживания:
г. Москва, 1-Люберецкий проезд, д.2 (8 минут от м. Лермонтовский пр-кт.)
г. Москва, ул. Дубнинская, д. 75, стр. 1
Цена по распродаже: 6 500 рублей
Обычная цена: 8 800 рубля
Оригинальный набор из 12 качественных фрез в подарок!
Мы занимаемся поставкой техники под брендом ProCraft более 5 лет.
Наш опыт доказал исключительную мощность, надежность и функциональность инструмента ProCraft!
PRO-CRAFT-европейская компания более 5 лет успешно представляет все виды инструмента и садовой техники на Российском рынке.
Деятельность компании основана на немецком качестве, постоянном усовершенствовании модельного ряда с учетом пожеланий покупателей и ведение политики снижения цен.
Все модели выполнены только из высококачественных материалов, позволяющих технике быть износостойкой и ударопрочной, при этом иметь облегченный вес и сравнительно небольшой уровень шума, а усиленная мощность предполагает использование как для бытовой, так и для профессиональной деятельности.
Наши цены ниже рыночных и это не обман!
Мы интернет-магазин и не платим за аренду площади под магазин, за коммунальные услуги и работу персонала зала.
Мы прямой официальный поставщик представленного на сайте производителя инструмента. Закупка оборудования производится большими партиями, что дает нам преимущество перед малыми магазинами, поскольку имеем больший объем скидок, который и можем предложить нашим покупателям.
Мы ориентированы на объем продаж,а не на наценку с товара, что делает нас ближе к покупателю.
При покупке фрезера по дереву у нас вы получите:
премиум-комплект для комфортной и эффективной работы
Последний шанс купить со скидкой 35 %*
Оплата при получении!
Проверка пилы на работоспособность!
Гарантия 24 месяца
*Срок акции ограничен!
Пункт самовывоза г.Москва
Режим работы пункта выдачи:
- Пн-пт: 08.00-17.00,
- Воскресенье, суббота - выходной
Пункты гарантийного обслуживания:
г. Москва, 1-Люберецкий проезд, д.2 (8 минут от
м. Лермонтовский пр-кт.)
г. Москва, ул. Дубнинская, д. 75, стр. 1
Количество товара ограничено.
Товар бронируйте заранее на сайте или по телефону
Адрес: Московская область, Дмитровское шоссе, д. Грибки, складской комплекс Технопарк вл. 48 склад.
Проезд на автомобиле:
6 км. по Дмитровскому шоссе от МКАД.
Маршрутки 572, 459, 519 от м. Алтуфьево до д. Грибки.
Телефон: +7 (495) 205-74-53 (бронируйте товар заранее)
Телефон: +7 985-751-42-00 (бронируйте товар заранее)
Оперативная доставка по г.Москве и области
Стоимость доставки до МКАД - 350 рублейСтоимость доставки за МКАД - от 500 рублей.
Оплата после получения и осмотра товара!
Пункт выдачи заказов расположен по адресу:
Московская область, Дмитровское шоссе, д. Грибки, складской комплекс Технопарк вл. 48 склад.
Проезд на автомобиле:
6 км. по Дмитровскому шоссе от МКАД.
Маршрутки 572, 459, 519 от м. Алтуфьево до д. Грибки.
Услуга самовывоза бесплатна.
Пункт гарантийного обслуживания:
г. Москва, 1-Люберецкий проезд, д.2 (8 минут от м. Лермонтовский пр-кт.)
г. Москва, ул. Дубнинская, д. 75, стр. 1
Бронируйте товар заранее на сайте или по телефону.