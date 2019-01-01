Официальный поставщик фрезеров ProCraft.

Работаем по всей России.

Адрес: Московская область, Дмитровское шоссе, д. Грибки, складской комплекс Технопарк вл. 48 склад.

+7(495) 205-74-53 

+7 985 751-42-00

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Профессиональные и высокоточные немецкие ФРЕЗЕРЫ напрямую от производителя со скидкой 35%! Оплата при получении! Гарантия 24 месяца.

До конца акции осталось:

Оригинальный набор из 12 качественных фрез в подарок!

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Преимущества техники ProCraft

Профессиональная техника напрямую от производителя из Германии

Немецкая гарантия

Европейское качество

Функциональность

Доступная цена

Технические характеристики фрезеров ProCraft. Оплати после осмотра!!!

Для профессиональной и бытовой работы как в закрытом помещении, так и на открытом воздухе!

Проверка фрезера на работоспособность до оплаты.

Гарантия 24 месяца!


Электрический фрезер по дереву

ProCraft POB-2400, Германия

ЦЕНА: 8 800 ₽  6 500


Характеристики:

  • Мощность: 2400 Вт.
  • Параметры питания: 220 ±10% / 50 В/Гц.
  • Частота вращения шпинделя: 8000 - 23000 об/мин;;
  • Регулировка оборотов: Есть;
  • Функция плавного пуска: Есть;
  • Диаметр цанги: 8 и 12 мм.;
  • Глубина фрезерования: 50 мм.;
  • Тонкая регулировка глубины фрезерования: Есть;
  • Подключение к пылесосу: Есть;
  • Быстрый доступ к щеткам: Есть;
  • Длина сетевого кабеля: 2 метра;
  • Вес - 4,4 кг.;
  • Гарантия: 24 месяца;
  • Надежный двигатель повышенной мощности
  • Чистый рез
  • Корпус из качественного ударопрочного пластика
  • Металлический корпус редуктора двигателя
  • Установлено литое алюминиевое основание с пластиковой насадкой для свободного перемещения по поверхности материала.


Функционал


  • Экономичный, производительный двигатель со скоростью вращения до 23000 об/мин;
  • Возможность применения в профессиональной области;
  • Повышенная пылезащита
  • Низкий уровень шума
  • Защита от вибрации
  • Удобные рукоятки обеспечивают уверенную эксплуатацию
  • Фиксация шпинделя для быстрой смены фрез.
  • Плавный пуск увеличивает ресурс двигателя и сглаживает нагрузку по сети.
  • Возможность установки фрез с хвостовиком 8 и 12 мм.
  • Система револьверного трехступенчатого задания глубины погружения фрезы и автоматическим стопором вала (без применения ключа)
  • Адаптер для подсоединения пылесоса.
  • Удобство использования и компактные размеры
  • Двухступенчатая система «Точной юстировки» (регулировка осуществляется двумя ручками - вторая для тонкой настройки).
  • Мощный двигатель 2400Вт идеально подходит для фрезерования массива древесины с большой нагрузкой, а регулировка оборотов в приделах от 8000-23000 об/мин. позволяет использовать его для различных программ обработки.
  • Обеспечивает чистый, точный рез, при этом сохраняет маневренность и высокую производительность.


КОМПЛЕКТАЦИЯ:

  1. Коллекторные щетки - 1 пара,
  2. Зажимные цанги 8 и 6,3 мм. - по 1 шт,
  3. Линейка-копир - 1 шт,
  4. Переходник для подсоединения пылесоса,
  5. Инструкция - 1 шт,
  6. Гарантийный талон - 1 шт.
  7. Комплект фрез Ø 8 мм из 12 шт. - в подарок


ГАРАНТИЯ: 24 месяца

Пункт гарантийного обслуживания:

г. Москва, 1-Люберецкий проезд, д.2 (8 минут от м. Лермонтовский пр-кт.)

г. Москва, ул. Дубнинская, д. 75, стр. 1


Цена по распродаже: 6 500 рублей


Обычная цена: 8 800 рубля


Оригинальный набор из 12 качественных фрез в подарок!

Купить по распродаже‍

 6 500 ₽

Мы занимаемся поставкой техники под брендом ProCraft более 5 лет.


Наш опыт доказал исключительную мощность, надежность и функциональность инструмента ProCraft!

PRO-CRAFT-европейская компания более 5 лет успешно представляет все виды инструмента и садовой техники на Российском рынке. 


Деятельность компании основана на немецком качестве, постоянном усовершенствовании модельного ряда с учетом пожеланий покупателей и ведение политики снижения цен.


Все модели выполнены только из высококачественных материалов, позволяющих технике быть износостойкой и ударопрочной, при этом иметь облегченный вес и сравнительно небольшой уровень шума, а усиленная мощность предполагает использование как для бытовой, так и для профессиональной деятельности.

Наши цены ниже рыночных и это не обман!


Мы интернет-магазин и не платим за аренду площади под магазин, за коммунальные услуги и работу персонала зала.


Мы прямой официальный поставщик представленного на сайте производителя инструмента. Закупка оборудования производится большими партиями, что дает нам преимущество перед малыми магазинами, поскольку имеем больший объем скидок, который и можем предложить нашим покупателям.


Мы ориентированы на объем продаж,а не на наценку с товара, что делает нас ближе к покупателю.

При покупке фрезера по дереву у нас вы получите:

премиум-комплект для комфортной и эффективной работы

Фрезер

Мощный и надежный

Мощный фрезер 1700Вт/2400Вт с количеством оборотов до 30000/23000 об/мин в зависимости от модели.

  • Металлический корпус редуктора
  • Плавный запуск.
  • Литое алюминиевое основание. 
  • Мягкие рукоятки для комфортной работы. 

Параллельный упор

Специальные металлические направляющие обеспечивают точность обработки.

Облегчает прямолинейное или радиальное движение фрезы относительно базовой поверхности.

Переходник для подсоединения пылесоса

Оригинальный прозрачный адаптер из прочного пластика

Оригинальный адаптер для подключения пылесоса  не допустит попадание пыли в окружающую среду.


Копировальная втулка

Оригинальная копировальная втулка

Втулка поддерживает неизменным расстояние между режущей кромкой фрезы и кромкой шаблона или правила.

Рожковый ключ

Инструмент для обслуживания

С помощью ключа фреза надежно крепится и зажимается в цанге.

Фирменный гарантийный талон, инструкция.

Фирменная гарантия 24 месяца

Подробная инструкция по эксплуатации и уходу за инструментом.

Официальная гарантия от производителя по всей России - 24 месяца.



Запасные коллекторные щетки

Качественные щетки ProCraft прослужат долго

Элементы токопровода, периодически подлежат замене.



Премиум набор из 12 фрез 

в подарок!

Набор качественных фрез всегда под рукой

Полный набор самых необходимых фрез - 12 штук в деревянной коробке.

Обеспечивают идеальный чистый рез




Фирменная упаковка

Содержит все необходимое для работы

Фирменная упаковка и гарантийный талон - гарантия оригинальности. 

Остерегайтесь подделок.


Вся продукция сертифицирована

Вся продукция сертифицирована

Видео отзывы о фрезерах по дереву ProCraft

Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать

Последний шанс купить со скидкой 35 %*

Оплата при получении!

Проверка пилы  на работоспособность!


Гарантия 24 месяца

*Срок акции ограничен!


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Пункт самовывоза г.Москва

Режим работы пункта выдачи:
- Пн-пт: 08.00-17.00,
- Воскресенье, суббота - выходной


Пункты гарантийного обслуживания:

г. Москва, 1-Люберецкий проезд, д.2 (8 минут от 

м. Лермонтовский пр-кт.)

г. Москва, ул. Дубнинская, д. 75, стр. 1


Количество товара ограничено. 

Товар бронируйте заранее на сайте или по телефону

Адрес: Московская область, Дмитровское шоссе, д. Грибки, складской комплекс Технопарк вл. 48 склад. 

Проезд на автомобиле:

6 км. по Дмитровскому шоссе от МКАД.

Маршрутки 572, 459, 519 от м. Алтуфьево до д. Грибки.


Телефон: +7 (495) 205-74-53 (бронируйте товар заранее)

Телефон: +7 985-751-42-00 (бронируйте товар заранее)

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Оперативная доставка по г.Москве и области

Стоимость доставки до МКАД - 350 рублей

Стоимость доставки за МКАД - от 500 рублей.


Оплата после получения и осмотра товара!

Пункт выдачи заказов расположен по адресу:

Московская область, Дмитровское шоссе, д. Грибки, складской комплекс Технопарк вл. 48 склад.

Проезд на автомобиле:

6 км. по Дмитровскому шоссе от МКАД.

Маршрутки 572, 459, 519 от м. Алтуфьево до д. Грибки.


Услуга самовывоза бесплатна.


Пункт гарантийного обслуживания:

г. Москва, 1-Люберецкий проезд, д.2 (8 минут от м. Лермонтовский пр-кт.)


г. Москва, ул. Дубнинская, д. 75, стр. 1

Бронируйте товар заранее на сайте или по телефону.


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Официальный поставщик фрезеров ProCraft.

Работаем по всей России.

Адрес: Московская область, Дмитровское шоссе, д. Грибки, складской комплекс Технопарк вл. 48 склад.

ProCraft™
2013-2019г
Все права защищены.

8 (495) 205-74-53

8 985-751-42-00

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