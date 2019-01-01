Наши цены ниже рыночных и это не обман!





Мы интернет-магазин и не платим за аренду площади под магазин, за коммунальные услуги и работу персонала зала.





Мы прямой официальный поставщик представленного на сайте производителя инструмента. Закупка оборудования производится большими партиями, что дает нам преимущество перед малыми магазинами, поскольку имеем больший объем скидок, который и можем предложить нашим покупателям.





Мы ориентированы на объем продаж,а не на наценку с товара, что делает нас ближе к покупателю.